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Сегодня, 16:04

Джейк Пол назвал Джо Смита клоуном после его поражения Бетербиеву

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол высмеял бывшего чемпиона WBO в полутяжелом весе Джо Смита-младшего (28-4) после поражения от чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«Лол. Вы все еще думаете, что я не смогу стать чемпионом мира? Вы видели, как дерется клоун Джо Смит? Через три года я стану чемпионом мира в полутяжелом весе», — написал Пол в Twitter.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Пол следующий бой должен провести против младшего брата чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) Томми (8-0). Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Бокс
Джейк Пол
Джо Смит
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