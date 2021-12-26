Украинский боксер Ломаченко отправил свои золотые медали Олимпиады в Россию

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил в Россию завоеванные на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах золотые медали. Как оказалось, титулованный спортсмен решил сделать подарок своему отцу на 57-летие. Ломаченко отправил свои медали костромским ювелирам, чтобы те сделали из них нательный крест для отца — Анатолия Ломаченко.

Умельцы из компании «Крестик резной» с задачей справились. Это подтверждает видео, опубликованное в Instagram.

«Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в Мировую историю спорта.

Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека — отца!

Нашему восторгу и уважению нет предела. Василий Анатольевич, низкий поклон Вам! Бог направляет", — написано в сообщении под видео.

В ночь на 12 декабря в США Василий Ломаченко проводил профессиональный поединок против Ричарда Комми. Бой продлился всю дистанцию из 12-ти раундов, а его итогам стала победа украинского боксера единогласным решением судей.

Всего на счету 33-летнего Ломаченко 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.