Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости
20:00
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку, на которой посоревновались в скорости.
В рамках вечера бокса, который состоится 13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо», выступят блогер Артем Тарасов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Брюс Хлебников, бойцы Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтер Денис Вильданов. В главном бою вечера встретятся россиянин Виталий Кудухов и Гильермо Джонс.
РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/867874-uchastniki-boitsovskogo-turnira-ren-tv-posorevnovalis-v-skorosti
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