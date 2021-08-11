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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости

20:00
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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку, на которой посоревновались в скорости.

В рамках вечера бокса, который состоится 13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо», выступят блогер Артем Тарасов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Брюс Хлебников, бойцы Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтер Денис Вильданов. В главном бою вечера встретятся россиянин Виталий Кудухов и Гильермо Джонс.

РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/867874-uchastniki-boitsovskogo-turnira-ren-tv-posorevnovalis-v-skorosti

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