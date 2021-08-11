Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик: «Т-34 может только беспонтово пихаться. Посмотрим, что он сможет показать на ринге»

18:15
Теги:

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

«Его проблемы, как он подготовится к бою. Пока он может только пихаться беспонтово. Посмотрим, что он сможет показать на ринге», — сказал Дацик РЕН ТВ.

Дацик в своем последнем бою, состоявшемся в июне в Москве, выиграл судейским решением у камерунца Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале.

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/867840-mozhet-tolko-pikhatsia-bespontovo-datsik-otsenil-podgotovku-t-34-k-boiu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Депутат Госдумы подарил миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Кобыла, рамсы попутала: таксист напал на пассажирку из-за Моргенштерна
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения — гадание
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд