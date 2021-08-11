Дацик: «Т-34 может только беспонтово пихаться. Посмотрим, что он сможет показать на ринге»

Боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

«Его проблемы, как он подготовится к бою. Пока он может только пихаться беспонтово. Посмотрим, что он сможет показать на ринге», — сказал Дацик РЕН ТВ.

Дацик в своем последнем бою, состоявшемся в июне в Москве, выиграл судейским решением у камерунца Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале.

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».