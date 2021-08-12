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Дацик рассказал о задаче на бой с Эльбаевым

18:35
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12 августа в Москве состоялась церемония взвешивания накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В соглавном бою вечера скандально известный тяжеловес Вячеслав Дацик сразится с Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34. Эльбаев оказался тяжелее соперника на 12 кг — 135 кг против 123 кг.

«Тренер поставил задачу: дать вымахаться противнику в первом раунде и потом уже идти вперед», — сказал Дацик после взвешивания.

«Накануне сбросил даже 5 кг — побегал хорошо», — рассказал его оппонент. 

В главном бою вечера бокса, который пройдет 13 августа в Москве, встретятся экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Гильермо Джонс и российский боксер Виталий Кудухов.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 по московскому времени. Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/868257-nakal-strastei-geroi-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proveli-duel-vzgliadov

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Александр Кравченко все материалы автора

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