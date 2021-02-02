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Евгений Тищенко проведет свой следующий бой в марте

13:49
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведет свой следующий бой 27 марта в Екатеринбурге.

Поединок российского боксера возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Соперник и статус боя будут объявлены в ближайшее время.

Тищенко ждет девятый бой в профессиональной карьере. В прошлом году он завоевал титул WBO European и вошел в пятерку сильнейших организации в тяжелом весе. Кроме того, он идет шестым в рейтинге IBF и войдет в обновленный список WBC.

В главном карде турнира RCC выступят еще два уральца — экс-обладатель титула WBC Silver Заур Абдуллаев и обладатель WBC International Мухаммад Якубов.

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