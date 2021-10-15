Деонтей Уайлдер поздравил Тайсона Фьюри с победой

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер опубликовал сообщение после поединка против британца Тайсона Фьюри. Бой прошел в Лас-Вегасе 9 октября. Уайлдер проиграл нокаутом в 11-м раунде. До этого оба боксера побывали в двух нокдаунах.

Уайлдер сделал несколько философских выводов и поблагодарил Фьюри за исторический бой.

«Ух ты, какая адская ночь, — написал Уайлдер в Instagram. — Я хотел бы поблагодарить Бога за то, что он позволил мне дать миру еще одну часть себя, страстного и решительного. Хочу поблагодарить мою команду и моих болельщиков за то, что они поддерживали меня на протяжении всего этого долгого процесса.

Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован результатом, но после размышлений об этом путешествии я понял, что Бог хотел, чтобы я испытал намного больше того, нежели я ожидал.

Мы не добились победы, но один мудрый человек однажды сказал, что победы заключаются в уроках. Я понял, что иногда нужно проиграть, чтобы победить. Хотя я хотел победы, мне нравилось видеть радость фанатов. Надеюсь, я доказал, что я настоящий воин и настоящий король в этом виде спорта. Надеюсь, МЫ доказали, что независимо от того, как сильно на вас обрушиваются испытания и невзгоды, вы всегда можете взять себя в руки, чтобы жить и снова бороться за то, во что вы верите.

И последнее, но не менее важное, я хотел бы поздравить Тайсона Фьюри с его победой и поблагодарить его за великие исторические воспоминания, которые останутся навсегда".

У Фьюри 32 поединка (31 победа, 1 ничья). У Уайлдера 45 боев (41 победа нокаутом, одна ничья и два поражением — оба в бою с Фьюри).