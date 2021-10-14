«Я тебя не уважаю». Выложено видео разговора Фьюри и Уайлдера после боя

Деонтей Уайлдер в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

Сразу после победы в очном поединке Фьюри подошел к Уайлдеру, но тот сказал, что не хочет проявлять уважение к сопернику.

Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.