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«Я тебя не уважаю». Выложено видео разговора Фьюри и Уайлдера после боя

14 октября, 19:39
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Деонтей Уайлдер в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

Сразу после победы в очном поединке Фьюри подошел к Уайлдеру, но тот сказал, что не хочет проявлять уважение к сопернику.

Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.

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Иван Шитик все материалы автора
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