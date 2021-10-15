Чудинов поделился ожиданиями от боя с Миттагом

Российский боксер Федор Чудинов перед четвертой защитой пояса чемпиона WBA Gold в бою против немца Ронни Миттага отметил, что, несмотря на смазанную подготовку, находится в хорошей форме.

«Мы сделали большую работу, готовились именно к этому сопернику, и я буду выкладываться по полной, — отметил в разговоре с «Известиями» Чудинов. — А дальнейшее зависит от соперника. Как он сможет подстроиться и дать отпор. Я переболел, из-за этого немножко сорвалась подготовка. Ну, мы сократили ее, будем в хорошей форме перед боем. Так как боксер техничный, отличается от моего предыдущего соперника — тот был такой ломовой, мне, скорее всего, придется его догонять».

Поединок пройдет в столице 15 октября в Казани. У 33-летнего Чудинова 24 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья.