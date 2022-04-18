Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 20:08

Федор Чудинов, Петр Романкевич, Денис Вильданов и Макс Щербаков примут участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля

Читать «СЭ» в

Российский боксер Федор Чудинов, выступающий во втором среднем весе, проведет бой против узбекского боксера Азизбека Абдугофурова.

В соглавном бою турнира выступят чемпион Европы по самбо и чемпион M-1 Global Хадис Ибрагимов. Россиянин сразится с белорусским бойцом Петром Романкевичем. Помимо этого, состоится бой Дениса Вильданова и Макса Щербакова.

Бои пройдут 29 апреля в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/964911-zvezdy-boitsovskogo-kluba-ren-tv-soidutsia-na-ringe-29-aprelia
Бокс
Федор Чудинов
Хадис Ибрагимов
ММА
0
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фьюри: «Нанесу Уайту мощный удар - и все, прощай»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости