Федор Чудинов, Петр Романкевич, Денис Вильданов и Макс Щербаков примут участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля

Российский боксер Федор Чудинов, выступающий во втором среднем весе, проведет бой против узбекского боксера Азизбека Абдугофурова.

В соглавном бою турнира выступят чемпион Европы по самбо и чемпион M-1 Global Хадис Ибрагимов. Россиянин сразится с белорусским бойцом Петром Романкевичем. Помимо этого, состоится бой Дениса Вильданова и Макса Щербакова.

Бои пройдут 29 апреля в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».