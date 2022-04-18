Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:52

Фьюри: «Нанесу Уайту мощный удар - и все, прощай»

Тайсон Фьюри раскрыл свой план на предстоящий поединок с Диллианом Уайтом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) раскрыл свой план на предстоящий поединок с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).

«Я побью Диллиана Уайта любым способом. Могу действовать первым номером, а могу — вторым, — сказал британский боксер в интервью The Ring. — Мои навыки бокса на голову выше навыков Уайта. Я усердно тренировался с января и сделал все, чтобы подготовиться к бою. Остальное решит судьба.

Не секрет, что, начиная с первого раунда, я попру на него. Выйду на ринг и начну выбрасывать бомбы. 90 тысяч зрителей на арене увидят настоящее шоу. Надеюсь, что я нанесу ему мощный удар — и все, прощай».

Фьюри подерется с Уайтом 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Бокс
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд запустил свой подкаст на YouTube-канале «Ушатайка»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости