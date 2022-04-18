Фьюри: «Нанесу Уайту мощный удар - и все, прощай»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) раскрыл свой план на предстоящий поединок с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).

«Я побью Диллиана Уайта любым способом. Могу действовать первым номером, а могу — вторым, — сказал британский боксер в интервью The Ring. — Мои навыки бокса на голову выше навыков Уайта. Я усердно тренировался с января и сделал все, чтобы подготовиться к бою. Остальное решит судьба.

Не секрет, что, начиная с первого раунда, я попру на него. Выйду на ринг и начну выбрасывать бомбы. 90 тысяч зрителей на арене увидят настоящее шоу. Надеюсь, что я нанесу ему мощный удар — и все, прощай».

Фьюри подерется с Уайтом 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.