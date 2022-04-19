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Никита Цзю проведет бой против Мэйсона Смита 11 мая в Австралии

Давид Хачатрян
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Австралийский проспект первого среднего веса 24-летний Никита Цзю (1-0), который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю и родным братом 27-летнего австралийца Тима Цзю, подерется 11 мая на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле, Австралия, с непобежденным Мэйсоном Смитом (5-0).

Матч продлится 6 раундов. Об этом сообщил менеджер и комментатор Бен Дэймон в Twitter.

В дебютном на профессиональном ринге поединке Никита Цзю победил 23-летнего Аарона Стала (2-1) техническим нокаутом во 2-м раунде. Бой прошел 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Квинсленд, Австралия.

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