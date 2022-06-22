Никита Цзю проведет третий бой в профессионалах 20 июля в Австралии

Австралийский проспект первого среднего веса 24-летний Никита Цзю (2-0) проведет третий поединок в профессионалах против соотечественника Бена Хорна (4-4) 20 июля в Сиднее, Австралия. Об этом сообщает издание Boxing Scene.

Поединок состоится под вывеской «Битва братьев», потому что в августе 2020 года старший брат Никиты, Тим, одолел старшего брата Бена Джеффа. Тот бой Тим выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

В дебютном на профессиональном ринге поединке Никита победил 23-летнего Аарона Стала (2-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошел 3 марта на арене Brisbane Convention and Exhibition Centre в Южном Брисбене, Австралия.

Во втором поединке Никита нокаутировал своего соотечественника Мэйсона Смита в первом раунде поединка, который состоялся 11 мая в австралийском Ньюкасле.