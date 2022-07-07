Тренер Сауля Альвареса рассказал, почему Головкин не сможет копировать Бивола

Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) Эдди Рейносо уверен, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) будет драться так же, как и всегда.

«Головкин не сможет копировать Бивола, потому что у него не хватит физухи, — сказал Рейносо в интервью Fight Hub TV. — У него не такой большой размах рук, не такой джеб, нет такой работы ног. Головкин будет делать то, что и всегда. Он побеждает за счет ударов по голове и работе джебом».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).