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Эдди Хирн: «Когда Джошуа победит Усика, я буду вести себя как клоун»

Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн не скрывает симпатий к Энтони Джошуа (26-2) в преддверии его реванша с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0).

«Когда Эй Джей побьет Усика, я с ума сойду, — сказал Хирн в интервью BBC 5 Live Boxing. — Он мой друг. Мы вместе прошли это путешествие. Он полностью отдал свою карьеру в наши руки [Matchroom Boxing]. Если честно, когда он выиграет у Усика, я буду вести себя как клоун».

Ранее Хирн предположил, что Джошуа финиширует Усика до 10 раунда.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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