Дерек Чисора дал совет Джошуа, как победить Усика

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12) заявил, что Энтони Джошуа (26-2) следует замедлить Александра Усика (19-0) в реванше, и для этого бить по локтям и бедрам.

«Джошуа должен сильно ударить Усика, — сказал Чисора в интервью DAZN. — Усик постоянно перемещается, и Эй Джей должен затруднить его передвижения. Существует только один способ замедлить Усика — бить ему по локтям и бедрам. Так он будет двигаться меньше».

Усик и Джошуа подерутся 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе ФК «Тоттенхэм» в Лондоне.