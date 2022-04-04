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Сегодня, 16:01

Фьюри сообщил, почему сорвался бой с Усиком

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) рассказал, что Энтони Джошуа (26-2) и Диллиан Уайт (28-2) не захотели подписывать контракты, согласно которым Фьюри должен был провести следующий бой против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Мне сообщили, что сделка была почти готова, — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Мы были готовы подписать все документы, чтобы бой с Усиком состоялся. Но они этого не сделали. Они выдвинули уйму условий. Уайт и Джошуа хотели больше денег. Они пытались все контролировать. Я не хочу, чтобы кто-то решал, что делать с моей карьерой. Я дерусь на своих условиях и в свои даты. Пусть сперва станут чемпионами, а уже потом выдвигают условия.

Единственная причина, по которой бой с Усиком не состоялся, заключается в том, что Джошуа в последний момент захотел больше денег. Он наивно полагал, что я ему дам дополнительные 5 миллионов долларов".

Фьюри и Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Усик проведет матч-реванш с Джошуа в мае.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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