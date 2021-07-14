Тренер Гукасяна рассказал о глобальных изменениях подготовки к бою
Тренер Сергей Кубышев рассказал о готовности своего подопечного Эдгара Гукасяна к поединку с аргентинцем Рикардо Виллалбой.
Кубышев отметил, что в ходе тренировочной кампании пришлось полностью изменить стратегию. Это произошло из-за того, что немецкий боксер Морис Морио в последний момент отказался от поединка и пришлось искать ему замену.
Впоследствии стало известно, что Эдгар будет драться с аргентинцем Рикардо Виллалбой. При этом Морио — левша, а Виллалба — правша.
«Глобально она (замена) поменяла ход тренировочного процесса, потому что немец был у нас левша, аргентинец у нас правша. Причем аргентинец представляет классический латиноамериканский стиль в боксе, в то же время обладает хорошей школой бокса. Поединок будет правильный, серьезный. В ходе тренировочного процесса из-за замены соперника мы поменяли работу в спарринговой сессии, мы это успели сделать. По большому счету считаю, что Эдгар готов к поединку».
Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Виллалбы состоится 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/857519-trener-gukasiana-rasskazal-o-globalnykh-izmeneniiakh-podgotovki-k-boiu
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