Тренер Гукасяна рассказал о глобальных изменениях подготовки к бою

Тренер Сергей Кубышев рассказал о готовности своего подопечного Эдгара Гукасяна к поединку с аргентинцем Рикардо Виллалбой.

Кубышев отметил, что в ходе тренировочной кампании пришлось полностью изменить стратегию. Это произошло из-за того, что немецкий боксер Морис Морио в последний момент отказался от поединка и пришлось искать ему замену.

Впоследствии стало известно, что Эдгар будет драться с аргентинцем Рикардо Виллалбой. При этом Морио — левша, а Виллалба — правша.

«Глобально она (замена) поменяла ход тренировочного процесса, потому что немец был у нас левша, аргентинец у нас правша. Причем аргентинец представляет классический латиноамериканский стиль в боксе, в то же время обладает хорошей школой бокса. Поединок будет правильный, серьезный. В ходе тренировочного процесса из-за замены соперника мы поменяли работу в спарринговой сессии, мы это успели сделать. По большому счету считаю, что Эдгар готов к поединку».

Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Виллалбы состоится 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.