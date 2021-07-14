Гукасян рассказал о подготовке к бою с Виллалбой

Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян рассказал о подготовке к бою с аргентинцем Рикардо Виллалбой.

«Подготовка проходит в очень жарких условиях. В зале плюс 30, но мы работаем, все отлично. Тренируемся пять дней в неделю, один день — бассейн, один день — выходной, восстанавливаемся», — цитирует боксера РЕН ТВ.

Гукасян признался, что ему пришлось вносить коррективы в тренировочный процесс. Дело в том, что изначально Эдгар должен был биться с перспективным немецким спортсменом, но в последний момент Морис Морио отказался от боя. К тому моменту подготовка российского боксера была в самом разгаре. И готовился он к левше. Специально «под Морио» был даже подобран леворукий спарринг-партнер.

«Сначала готовились под левшу, под немца. Это совсем другой боксер, мы спарринг-партнера под левшу подобрали.

Если бы я не верил в себя, то не выходил бы на ринг, я на 100 процентов уверен в своих силах, заряжен на победу. При этом не собираюсь недооценивать соперника, собираюсь выйти и уверенно пройти дальше», — рассказал Гукасян.

Бой Эдгара Гукасяна и Рикардо Виллалбы состоится 22 июля. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ.