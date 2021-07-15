РЕН ТВ покажет в прямом эфире бои Гассиева, Алояна и Гукасяна

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Майклом Валлишем.

Другой прославленный российский боксер Михаил Алоян будет биться за титул чемпиона мира по версии WBA с Мчаньей Йохана из Танзании.

Также свой очередной бой проведет Эдгар Гукасян. Ему будет противостоять аргентинец Рикардо Виллалба.

Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.