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РЕН ТВ покажет в прямом эфире бои Гассиева, Алояна и Гукасяна

09:42

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Майклом Валлишем.

Другой прославленный российский боксер Михаил Алоян будет биться за титул чемпиона мира по версии WBA с Мчаньей Йохана из Танзании.

Также свой очередной бой проведет Эдгар Гукасян. Ему будет противостоять аргентинец Рикардо Виллалба.

Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857743-den-boksa-ren-tv-pokazhet-boi-gassieva-aloiana-i-gukasiana

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