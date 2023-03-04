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Сегодня, 15:40

Тренер Гассиева: «Мурат не отказывался от российского гражданства»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, объяснил, зачем его ученик получил паспорт Армении.

«Он от российского гражданства не отказывается — как был, так и остается россиянином, — сказал Сланов «СЭ». — Просто к чемпионским боям в данный момент россиян не допускают. Армения — дружественная страна. Бивол же выступает под флагом Киргизии, и никто этого не ощущает. Бетербиев под флагом Канады — они все равно наши люди, наши спортсмены, мы все за них болеем».

3 марта Мурат Гассиев нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде и завоевал пояс WBA Intercontinental.

Мурат Гассиев
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