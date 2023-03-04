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Сегодня, 17:55

Чемпион Hardcore Boxing Асбаров заявил о желании провести бой против Гассиева

Галина Глазко
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Чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров высказался о победе российского боксера Мурата Гассиева над американцем Майком Балогуном.

«Складывается впечатление, что Мурат Гассиев дерется только для того, чтобы драться. Не понимаю, к чему все это ведет. Провести с ним бой было бы интересно. И для него, и для меня в российском боксе этот поединок стал бы очень громким. Я не гонюсь за ним, дело не в том, что я хочу подраться именно с ним», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

3 марта на турнире в Ереване Гассиев победил нокаутом во втором раунде непобежденного американца Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/asbarov-khochet-dratsya-s-gassievym-muratu-nuzhny-zrelishnye-boi-232788/
Бокс
Мурат Гассиев
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