Тренер Гассиева: «Бой Фьюри и Джошуа интереснее, чем Фьюри и Усика»

Тренер российского боксера Мурата Гассиева — Виталий Сланов — считает, что Александр Усик более удобный соперник для Тайсона Фьюри, чем Энтони Джошуа.

23 апреля Фьюри нокаутировал в шестом раунде Диллиана Уайта, защитив титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Три остальных основных титула принадлежат Усику, который летом, скорее всего, проведет бой-реванш с Джошуа. Фьюри после поединка с Уайтом заявил, что, возможно, завершает боксерскую карьеру.

«Он [Фьюри] уже много раз это говорил [о завершении карьеры], — сказал Сланов «СЭ». — Все большие несколько раз уходили — включая Мохаммеда Али. Конечно, я хотел бы увидеть его еще на ринге — и против Джошуа, и против других боксеров из топ-10.

Мне было бы интереснее увидеть бой Фьюри против Джошуа [чем против Усика]. Усику будет сложновато. Потому что у Усика разового удара нет, а переиграть Фьюри очень сложно. Разные габариты, разный размах рук. С Джошуа мне было бы интереснее.

Нет, у Тайсона не самые быстрые руки в тяжелом весе. У Усика не менее быстрые. Просто габариты разные. По классу Усик не ниже, если не выше. Но именно с Фьюри ему было бы сложно. Сложнее, чем Джошуа".