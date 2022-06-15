Тренер Джо Смита: «Бетербиева роняли слабые панчеры»

Тренер чемпиона WBO в полутяжелом весе Джо Смита-младшего (28-3) Джерри Капобьянко уверен, что его подопечный отправит чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0) на канвас и объединит титулы.

«Это громкий бой, на кону будут три пояса, — сказал Капобьянко в интервью Top Rank Boxing. — Победитель этого боя будет драться только в больших поединках. Это важно для Джо, для его семьи. Джо очень недооценен, он всегда был андердогом.

Мы намерены объединить пояса против того, кого называют настоящим монстром. Бетербиева роняли более слабые панчеры, чем Джефф Пейдж и Каллум Джонсон. Не думаю, что нас ждет красивый поединок. Победит тот, кто первым нанесет мощный удар».

Смит подерется с Бетербиевым 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.