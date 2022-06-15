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Джермалл Чарло бросил вызов Теренсу Кроуфорду. Кроуфорд ответил

Чемпион WBC в среднем весе Чарло бросил вызов Кроуфорду
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0) заявил, что готов спуститься в полусредний вес, чтобы подраться с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0).

«Я подерусь с Теренсом Кроуфордом. Для этого я вернусь в полусредний вес», — сказал Чарло в интервью SHOWTIME Sports, добавив, что чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0) победит Кроуфорда: «Спенс победит. Теренс не такой разносторонний, как вам кажется».

В ответ Кроуфорд написал в Twitter: «Ты правда хочешь спуститься, чтобы подраться со мной? Бро, я знаю, что хочешь, я тебе верю. Но твой брат все еще остается слабаком».

Кроуфорд следующий бой должен провести против Спенса. В прошлом поединке он победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

Чарло в прошлом поединке победил Хуана Масиаса Монтиэля судейским решением (23-5) 19 июня 2021 года в Хьюстоне, США, и защитил титул WBC в среднем весе.

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