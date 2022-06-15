Девин Хейни: «Хочу боя с Василием Ломаченко. Райан Гарсия не интересует»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что следующий бой он, скорее всего, проведет против Джорда Камбососа (20-1).

«Перед боем с Камбососом я подписался на матч-реванш, — заявил американец в интервью The MMA Hour. — Посмотрим, что будет дальше. Я ни от кого не убегаю. Готов драться с кем угодно и где угодно. Хочу драться в громких боях».

Также американский боксер заявил о желании подраться с Василием Ломаченко (16-2) и чемпионом WBA в легком весе Джервонте Дэвисом (27-0).

«Очевидно, что я хочу подраться с Ломаченко, — сказал Хейни. — Это огромная вывеска. Ломаченко и Джервонте Дэвис находятся на вершине моего списка, с ними я хочу подраться больше всего. Других парней я так высоко не оцениваю».

Кроме того, Хейни не верит, что его бой с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (22-0) состоится.

«Сомневаюсь, что этот бой воплотится в реальность, — добавил Хейни. — Не думаю, что Райан хочет драться с кем-то. Он пишет всякую чушь в Twitter, вызывает бойцов, но потом сливается. Он говорил, что будет драться с Пакьяо. Ну так давай же, дерись. Парнишка использует бойцов, чтобы продвигать свое имя. Как только он побеждает никому неизвестного бойца, он идет и дерется с другим никому неизвестным бойцом. Я особо не обращаю на него внимания, потому что умею читать между строк».

Хейни победил Камбососа со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5 июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

Ломаченко в последнем бою победил Ричарда Комми (30-4) судейским решением 12 декабря 2021 года на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Гарсия в последнем бою одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) 9 апреля на Alamodome в Сан-Антонио единогласным решением судей. В следующем бою он встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июня в Лос-Анджелесе, США.