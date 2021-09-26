Тони Белью: «Никто не сможет перебоксировать Усика»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и соперник Александра Усика Тони Белью прокомментировал победу украинца над Энтони Джошуа.

«Никто не перебоксирует Усика. Каким бы ты размером ни был, тебе его не перебоксировать», — сказал Белью в трансляции DAZN.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.