Тони Белью: «Никто не сможет перебоксировать Усика»
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и соперник Александра Усика Тони Белью прокомментировал победу украинца над Энтони Джошуа.
«Никто не перебоксирует Усика. Каким бы ты размером ни был, тебе его не перебоксировать», — сказал Белью в трансляции DAZN.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.
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