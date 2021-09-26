Лебедев о бое Усика и Джошуа: «Это победа и всего славянского народа»

Российский боксер Денис Лебедев поделился впечатлениями от победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Александр просто деклассировал Джошуа! Я ни разу не видел, чтоб Энтони стоял на такой ширине ног! Не знаю, с чем это связано... Так не должно быть. В конце Саня его бы просто прикончил! Там уже все! И вы заметили, гонг прозвучал раньше секунд на 8! Это победа и всего славянского народа, и всех болельщиков Усика. Мы все за него болели!», — сказал Лебедев «СЭ».

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.