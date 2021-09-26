Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал»

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал победу в бою против британца Энтони Джошуа.

«Очень много значит для меня [этот титул]. Бой прошел именно так, как я и предполагал. Были пару моментов, когда Энтони зажимал меня, но ничего серьезного.

Не было задачи его финишировать. В начале я хотел это сделать, попал, кинулся, но потом тренеры привели меня в чувство. Единственное, что я хотел сделать — это прославить своего Господа — Иисуса Христа и показать, что все это от него.

Я хочу передать привет моей дочери Елизавете, моим сыновьям Кириллу и Михаилу. Сегодня — 12 лет назад — моя жена сказала мне «Да». У нас юбилей свадьбы сегодня, двойное счастье. Реванш? На данный момент я хочу домой, потому что я с января месяца готовился к поединку и очень соскучился по своей семье. Могу ли я еще прибавить? Вы не увидели пока самого лучшего Усика», — сказал Усик после боя.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.