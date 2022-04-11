Тимоти Брэдли: «Сауль Альварес нокаутирует Головкина»

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли уверен, что 40-летний чемпион IBF и WBA Геннадий Головкин (42-1) не доставит проблем в третьем поединке абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-1).

«Канело прикончит Головкина. В начале поединка с Муратой Головкин выглядел просто ужасно, — сказал Брэдли в интервью Fighthype. — Тем не менее он провел отличную концовку, что говорит нам о том, что у Геннадия все в порядке с выносливостью. Он все еще может драться, у него все еще тот мощный удар. Геннадий неплохо готовит удары, у него потрясающие движения в стороны».

Головкин одержал досрочную победу над Риотой Муратой (16-3) 10 апреля в Японии и объединил титулы IBF и WBA в среднем весе.

«Канело совсем на другом уровне. Думаю, что Канело изобьет Головкина и нокаутирует в конце боя. Вы видели Головкина в начале боя с Муратой? Мурата бил Геннадия в корпус и заставлял его отступать. Именно это и будет делать Канело. Он будет оказывать давление. Кроме того, по Канело тяжело попасть. На данный момент Канело на пике физической формы, и он нокаутирует Головкина», — уверен Брэдли.

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.