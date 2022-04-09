Головкин пропускает, но выигрывает. Что не так?

Только что в Японии Геннадий Головкин объединил пояса в среднем весе, победив Риота Мурату. Но без привычного блеска.

Бокс и жестокие бои обнажают нервы, обостряют эмоции, когда этого не хватает. Но в мире и так нервно и эмоционально, поэтому, наверное, бою Геннадия Головкина с Риотой Муратой не будет достаточно внимания. А там было весело.

Например, гематомы на лице японца, которые начали образовываться уже ко второму раунду, хотя Мурата и забрал начало боя. Головкин, который пропускал непривычно много, дышал очень тяжело, тоже выглядел к третьему раунду слегка побитым. Можно забыть про начало боя, у GGG были случаи крайне медленного старта, да и пауза почти в полтора года не может не сказаться, когда тебе за день до выхода на ринг исполнилось 40 лет. Сауль Альварес в свой 31 перешел перед боем на веганскую диету, а Геннадий, похоже, не торопится меняться.

Для начала: Мурата (тоже с большой паузой между боями) моложе, менее потрепанный, высокий и хорошо держит удар. Проиграл Хассану Нжикаму спорно, вдруг расклеился против Роба Бранта — но у обоих взял реванш. Боксер он думающий и потому вышел на бой с планом. План был, очевидно, показать Головкину его возраст, и для этого были джеб с дистанции (быстро перестал работать), темп и большое количество ударов по корпусу. Все понимали, что 40-летний Геннадий не способен и не будет тренироваться так, как это делал пять лет назад в Big Bear у Абеля Санчеса. Перелет в Японию, акклиматизация, попытки подстроить сон под новый часовой пояс — в общем, неудивительно, что он спал в первых раундах.

Удивительно другое — как быстро у Мураты перестал работать джеб с дистанции, но были довольно эффективны атаки по корпусу. С джебом причем, мне кажется, он сам сбился с ритма и потерял интерес. Почуял, что достает другими ударами, да и перестал. К тому же соперник начал минимально двигаться и тоже левую включил. А у Головкина джеб тяжеленный. Скорости только совсем не было, и это было частью проблемы. Другой была неспособность взорваться и поддерживать темп в раунде.

Геннадий Головкин победил Риота Мурату. Фото AFP

Третий отрезок боя был очень показателен. Геннадий включился в работу в начале, быстро понял неэффективность, хотя и попадал, взял паузу на передышку, а там уже нахватал прямых и боковых от японца. Очень неприятный правый прямой Мурата бил со смещением вперед — делая одновременно шаг — и чередовал корпус и голову как цели. Так он сокращал дистанцию и лишал соперника пространства для ответа. Ну и рост неплохо использовал. Хуки в качестве контрударов на средней получались, так как скорость Головкин потерял, а тайминг пока восстановить не мог.

Но к 6-му раунду GGG не то чтобы обрел себя — скорее понял, как ему действовать в таком бою. Меньше бить, больше кружить вокруг. Не пытаться перебросать ударами, а выжидать паузу в действиях, а когда после очередной жесткой серии Мурата будет стоять — потянуть на себя и залепить тяжелый хук. В 7-м раунде Риота уже просто пытался выжить. Связки хуков с апперкотами начали лететь у Головкина быстрее, но и силы заканчивались после парочки таких навалов. И японец восстанавливался, пытался бить, но больше — найти тот баланс между желанием ударить и не потратить сил больше, чем нужно.

Бой был тяжелым, изматывающим, и Головкин понимал, что до конца его растягивать не стоит. Поэтому в 9-м раунде с первых секунд устроил шквал атак, на который Мурата почти не пытался отвечать. Затем Геннадий вспомнил о возрасте, начал хватать воздух ртом, перешел в энергосберегающий режим, Мурата совершенно машинально пошел вперед отвечать — нужно же что-то делать, раз соперник не бьет — и наткнулся на правый удар, после чего сел, а секунданты выкинули полотенце.

Технический нокаут в 9-м раунде. Два пояса в руках, WBA и IBF. И снова все заговорят, что GGG — Бог Войны, мексиканцы все за Головкина, нужен третий бой с Альваресом, Головкин не проиграл ни одного боя в карьере... Серьезно? На мой взгляд, последнее — это очень вредное заблуждение. Причем больше всего оно вредит Геннадию Геннадьевичу Головкину.

Геннадий Головкин победил Риота Мурату. Фото AFP

Бой с Муратой был правильным решением, потому что на него хватило физических ресурсов организма. И гонорары... Говорят, Головкин получил 1,5 миллиарда йен — это 12,3 миллиона долларов. Мурата — в три раза меньше, 500 миллионов йен, это 4,1 миллиона долларов. В Японии сегодня он получает больше, чем за бой с Саулем Альваресом. Там гарантированный гонорар был 3 миллиона за первый бой и 5 миллионов за второй. Правда, говорят, бонусы за PPV со второго боя он так и не обнаружил на своем счете и судится с GoldenBoy Promotions... Но даже Мурата мог построить бой иначе — нивелировав преимущества Головкина. Иногда возраст — это всего лишь цифра. Но Бернард Хопкинс потому и боксировал до 50 лет, что перестроил питание и физическую подготовку, сменил вес, адаптировал свой стиль — стал более хитрым и экономным в ринге, разрушал и разбирал соперников ментально до боя, а затем уже ломал их тактически. Джордж Форман тоже перестроился, но пример со средневесом Хопкинсом, думаю, ближе.

Но если Головкин чрезмерно дорожит репутацией Бога Войны и хочет и дальше лезть удар на удар, его ждет в ближайшем будущем крайне неприятное открытие. Столько пропускать больше нельзя. И простой смертный хитрец Сауль Альварес будет чувствовать себя с ним в ринге слишком комфортно — если дело дойдет до третьего боя. Ну а пока — обошлось.