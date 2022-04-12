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Федерация бокса России подала два иска в Спортивный арбитражный суд

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация бокса России направила два иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на запрет Международной ассоциации бокса (IBA) россиянам участвовать в международных соревнованиях.

«Федерация бокса России подала два иска в CAS. Первый касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске мы оспариваем запрет на проведение международных соревнований на территории страны. Федерацию будет защищать адвокат из Испании, иски приняты CAS», — приводит ТАСС заявление пресс-службы федерации.

Ранее IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14349283
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