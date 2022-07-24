Тимоти Брэдли рассказал, почему Бивол победит Бетербиева

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) предположил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) будет фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«У Бивола достаточно хорошие ноги, чтобы контролировать дистанцию и бить, — сказал Брэдли в интервью Triller. — Бивол, в отличие от многих других бойцов, двигается не больше необходимого. При этом он часто атакует. Бетербиеву придется думать не только о том, как сблизиться с Биволом, но и о том, как не получить ответный удар. Бетербиеву будет не просто сблизиться с Биволом на среднюю дистанцию, где ему нравиться боксировать. Я вижу Бивола фаворитом.

Бивол будет постоянно выбрасывать джеб. Комбинировать на правильной дистанции. Он убьет Бетербиева прежде, чем тот выйдет на среднюю дистанцию. Затем Бивол будет двигаться. У него отличная защита. Он это показал в бою с Альваресом — контрпанчером с сильной атакой и полным арсеналом. Бивол смог нивелировать его атаки, уйти от его лучших ударов.

Не думаю, что у него будут проблемы с Бетербиевым. Бивол победит. Я не утверждаю, что Бетербиев не может победить, но шансы на победу Бивола 60 на 40».

8 мая Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

18 июня Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде.