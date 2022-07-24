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Сегодня, 17:07

Андрей Семенов дал прогноз на бой между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец смешанного стиля Андрей «Белая Акула» Семенов высказываясь о предстоящем поединке между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Я думаю, Монсон будет очень опасен в борьбе, в партере, потому что у него есть коронные фишки, которые проходят у него очень хорошо. Он очень хороший мастер именно партера. Поэтому Дацику придется несладко. Если перетерпеть первый град ударов, то по большому счету, дальше навязав свою тактику, у Джеффа большие шансы на победу», — заявил Семенов «Известиям».

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Телеканал РЕН ТВ покажет бойцовское шоу в прямом эфире.

Источник: https://iz.ru/1369503/2022-07-24/boetc-semenov-nazval-monsona-opasnym-sopernikom-dlia-datcika
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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