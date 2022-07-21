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Поветкин, Лебедев и Саитов посетят кубок России по боксу в Серпухове

Руслан Минаев
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Бывшие чемпионы мира Александр Поветкин и Денис Лебедев станут гостями командного кубка России по боксу, сообщет пресс-служба федерации бокса России.

Помимо этого, турнир посетят победители и призеры Олимпийских игр Олег Саитов и Раимкуль Малахбеков.

Командный кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Серпухове с 25 по 29 июля. Финальные бои состоятся 30 июля.

В соревнованиях примут участие команды из восьми федеральных округов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник: http://www.rusboxing.ru/news/federation-news/40078/
Бокс
Александр Поветкин
Денис Лебедев
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