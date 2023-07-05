Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:05

Тим Цзю: «Чарло поступил как бизнесмен. Он в любом случае собирался проиграть»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тим Цзю.
Фото Соцсети

Австралийский боксер Тимофей Цзю высказался по поводу абсолютного чемпиона мира американца Джермелла Чарло, с которым он должен был провести следующий бой.

«Канело должен был драться с Бенавидесом, а я — с Чарло. Мы с Давидом ждали этого два года. У Джермелла остался в запасе один бой, и он в любом случае собирался проиграть. Чарло просто принял бой, где больше денег. Он поступил как бизнесмен», — сказал Цзю в интервью ESPN.

В активе Цзю 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе.

Чарло не выступал с марта 2022 года. В последнем бою он досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо.

Бокс
Тим Цзю
0
Читайте также
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Кузьмин проведет бой против Германа Монтеса 20 июля в Санкт-Петербурге
Новости
RSS RSS
Все новости