Сергей Кузьмин проведет бой против Германа Монтеса 20 июля в Санкт-Петербурге

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин 20 июля проведет поединок против мексиканца Германа Гарсии Монтеса.

Этот бой станет главным событием турнира «Лига Ставок. Однажды в ринге», который пройдет в Санкт-Петербурге.

На счету 36-летнего Кузьмина 18 побед (13 нокаутом) и 2 поражения в профессиональном боксе, он выиграл три последних поединка подряд.

У 34-летнего Монтеса 8 побед (все 8 — нокаутом) и 5 поражений в профессиональной карьере.