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Сегодня, 12:47

Александр Усик подписал контракт на бой против Фьюри

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Менеджер чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас заявил, что боксер подписал контракт на титульный бой против непобежденного британца Тайсона Фьюри.

«Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — написал Климас в социальных сетях.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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