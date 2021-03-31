Тим Цзю выложил видео решающего момента боя с Хоганом: «Удар на все деньги»

31 марта в Ньюкасле (Австралия) прошло боксерское шоу Steel City Showdown. В главном поединке встретелись обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и ирландец Деннис Хоган.

Российский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил чемпионские пояса.

Тим Цзю выложил в Instagram видео ключевого момента боя.

«Удар на все деньги», — подписал он пост.

Сын легендарного боксера Кости Цзю стал обязательным претендентом на главный пояс чемпиона мира по версии WBO. И теперь он сразится с Брайаном Кастаньо.