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Тим Цзю выложил видео решающего момента боя с Хоганом: «Удар на все деньги»

17:31
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31 марта в Ньюкасле (Австралия) прошло боксерское шоу Steel City Showdown. В главном поединке встретелись обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и ирландец Деннис Хоган.

Российский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил чемпионские пояса.

Тим Цзю выложил в Instagram видео ключевого момента боя.

«Удар на все деньги», — подписал он пост.

Сын легендарного боксера Кости Цзю стал обязательным претендентом на главный пояс чемпиона мира по версии WBO. И теперь он сразится с Брайаном Кастаньо.

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