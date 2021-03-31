Олимпийский чемпион по боксу Тищенко прокомментировал победу Цзю над Хоганом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» победу Тимофея Цзю над ирландцем Деннисом Хоганом в бою за титул чемпиона по версии WBO Global в первом среднем весе.

«Учитывая достаточно молодой возраст, у Тимофея есть все шансы побороться за титул. В ближайший год он уже должен выйти на чемпионский бой. Возможно, Тиму не хватает длинных боев. На такой длинной дистанции у него их мало. Не знаю, насколько тут играет роль его фамилия. Я думаю, что и сам Тимофей хочет, чтобы его ассоциировали с ним самим, а не с отцом. У него есть все задатки и перспективы», — сказал Тищенко «СЭ».

31 марта сын чемпиона мира по боксу Константина Цзю победил Хогана в пятом раунде техническим нокаутом.

(Владимир Пушкарев)