Тим Цзю считает, что Джермелл Чарло избегает боя с ним

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю заявил, что американец Джермелл Чарло избегает поединка с ним.

В ночь на 1 июля стало известно, что Джермелл заменит своего брата-близнеца Джармелла в поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который состоится 30 сентября.

«Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает Цзю», — написал Тим у себя в соцсетях.

Тим Цзю и Джермелл Чарло должны были провести бой в январе 2023 года, но американец снялся с поединка из-за перелома руки. Ожидалось, что спортсмены встретятся в ринге в конце лета или осенью 2023 года.

28-летний Цзю — временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, он выиграл все 23 поединка в профессиональной карьере. 33-летний Чарло — абсолютный чемпион мира в первом среднем весе.