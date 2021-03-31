Тим Цзю после победы над Хоганом передал привет России
15:26
Австралийский боксер Тим Цзю после победы над ирландцем Деннисои Хоганом передал привет России.
«Спасибо спонсорам. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — сказал Цзю после поединка.
Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Рефери остановил поединок после серии ударов и выброшенного полотенца.
Цзю защитил титул чемпиона по версии WBO Global. Теперь 26-летний боксер должен встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.
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