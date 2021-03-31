Тим Цзю после победы над Хоганом передал привет России

Австралийский боксер Тим Цзю после победы над ирландцем Деннисои Хоганом передал привет России.

«Спасибо спонсорам. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — сказал Цзю после поединка.

Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Рефери остановил поединок после серии ударов и выброшенного полотенца.

Цзю защитил титул чемпиона по версии WBO Global. Теперь 26-летний боксер должен встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.