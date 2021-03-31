Денис Лебедев поздравил Тима Цзю с победой над Хоганом

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» победу Тима Цзю в бою против Дениса Хогана. Он получил возможность оспорить главный пояс WBO.

«Тимофей уверенно идет по стопам своего отца, это приятно. Он настолько взял все боксерские повадки, приемы, передвижение, стиль своего отца, что порой, мне кажется, что Тимофея можно изучить по стилю Кости Цзю. Настолько он его копия. Приятно, что он находится в Австралии, а в углу ему подсказывают на русском. Мои поздравления родителям и Тимофею», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев оценил шансы провести бой Тимофея Цзю в России.

«Думаю, отец будет этим гордиться. Если Костя попросит Тимофея, то он с удовольствием выступит. Тем более сегодня есть все условия — и финансирование бокса, и интерес публики», — добавил Лебедев.

Сын Кости Цзю в австралийском Ньюкасле защитил пояс WBO Global в первом среднем весе. Он победил в пятом раунде техническим нокаутом ирландца Дениса Хогана.

(Екатерина Звенигородская)