Тим Цзю победил Хогана и защитил титул чемпиона WBO

Австралийский боксер Тим Цзю победил ирландца Денниса Хогана и защитил титул чемпиона по версии WBO Global.

Поединок прошел в австралийском Ньюкасле и завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Во втором раунде после столкновения головами у Цзю открылось рассечение в районе брови. Рефери разрешил продолжить бой.

В пятом раунде Хоган оказался в нокдауне после красивого апперкота, но смог продолжить поединок. Однако через некоторое время угол ирландца после серии точных ударов Цзю выбросил полотенце. Рефери сразу же остановил бой.

Теперь Цзю может встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

26-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю. В профессиональном боксе он одержал 18 побед в 18 боях, 14 из которых — нокаутами.

36-летний Хоган провел 29 боев (24 победы, 7 — нокаутом, 4 поражения и 1 ничья).