Тим Цзю: «Харрисон выглядит слабым. Я расколю его пополам»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) полон уверенности в преддверии поединка с Тони Харрисоном (29-3).

«Он выглядит слабым. Я спарринговал с более сильными, несокрушимыми парнями. Он выглядит так, будто я могу расколоть его пополам.

Если он выдержит больше четырех раундов, у него начнутся проблемы. Моя цель — схватить его за шею и погрузить в глубокие воды. Все это начнется с первого раунда. Все увидят, как он захочет глотнуть воздуха, но я не позволю ему этого сделать», — приводит слова Цзю Daily Mail.

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.