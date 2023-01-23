Тим Цзю подерется с Тони Харрисоном за временный титул 12 марта

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) проведет бой за временный титул чемпиона WBO против американца Тони Харрисона (29-3) 12 марта в Австралии, пишет ESPN.

Изначально Цзю должен был встретиться с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) 28 января в Лас-Вегасе, США, однако чемпион получил травму.

Харрисон прошлый бой выиграл у Серхио Гарсии (33-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 9 апреля 2022-го в Парадайзе, США.