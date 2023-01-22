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Сегодня, 15:32

Рой Джонс назвал лучших боксеров в истории

Давид Хачатрян
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Рой Джонс-младший заявил, что легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Мохаммед Али (56-5) — лучший боксер в истории.

«Мой топ-5 — Мохаммед Али, Шугар Рэй Робинсон, Сальвадор Санчес, Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран, — сказал Джонс The Vegas Insider. — Али на первом месте, потому что у него было все. У него было все необходимое в нападении, а в защите он был лучшим — ты не мог по нему попасть. Он мог нокаутировать тебя любой рукой».

Али являлся олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира.

Мохаммед Али
Рой Джонс
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