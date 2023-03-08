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Тим Цзю назвал Эррола Спенса сопляком: «Я всех их прикончу»

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) прокомментировал прогноз чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0), который заявил, что Тони Харрисон (29-3) победит Цзю.

«Этот парень [Спенс] — сопляк, — сказал Цзю в разговоре с Fox Sport Australia перед предстоящей встречей с Харрисоном. — Помните, он говорил, что Террелл Гауша победит меня. Что с лицом, Эррол?
Я никогда не говорил ничего плохого об этом парне, но по какой-то причине я ему просто не нравлюсь. Он из команды Америки, и я думаю, они все такие. Эти сопляки, они все будут наказаны. У меня впереди большое будущее, и я прикончу их всех по одному».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бокс
Тим Цзю
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