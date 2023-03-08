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Фрэнк Уоррен: «Усик и Фьюри до сих пор не дали согласие на бой»

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что переговоры между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) не сдвинулись с мертвой точки.

«Мы все еще не пришли к соглашению, — сказал Уоррен в разговоре с talkSPORT. — Чтобы поединок состоялся, нужно согласие обоих боксеров, а на данный момент у нас его нет. У меня есть карман, и я могу заплатить только то, что в нем есть. Если денег не хватит, то ничего не получится».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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