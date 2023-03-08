Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:26

Тим Цзю рассказал, как благодаря Криштиану Роналду изменил свой образ жизни

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что перенял образ жизни португальского футболиста Криштиану Роналду перед боем с Тони Харрисоном (29-3).

«Подготовка к бою прошла на высшем уровне, — приводит слова Цзю BoxingScene. — Я изучил образ жизни Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер, но то, как он подходит к жизни... сейчас я веду образ жизни настоящего спортсмена, преданного своему ремеслу. Точка.
Когда я рос, мой отец был офицером, и помня, как он подходил к жизни, я повторяю его путь. Самое интересное, что с каждым раундом я все меньше ощущаю усталость. Мое дыхание в полном порядке, все идет как по маслу. Сейчас я чувствую, что могу победить любого, и это хорошее ощущение, особенно перед таким большим боем».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Криштиану Роналду
Бокс
Футбол
Тим Цзю
0
Читайте также
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Футболист Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю назвал Эррола Спенса сопляком: «Я всех их прикончу»
Новости
RSS RSS
Все новости